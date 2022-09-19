19 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова министра обороны ФРГ о том, что Германия пока не планирует передавать Киеву танки западного образца.

Елизавета Коробова, , 08:02 — REGNUM Заявление министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт о том, что Германия не планирует в одиночку отправлять киевскому неонацистскому режиму танки западного образца, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 19 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Немецкий танк Leopard 2 (сс) U.S. Army. Gertrud Zach

Речь идёт о таких танках, как Leopard 2, которые мечтают заполучить в свои грязные руки киевские боевики. Немецкий министр обороны не считает правильным единолично передавать Киеву такую бронетехнику. Ламбрехт указывает, что перед этим нужно провести консультации с партнёрами ФРГ.

Поставки танков из Германии в Киев станут одной из самых существенных подачек киевскому режиму от его западных партнёров. Именно это и является камнем преткновения между Москвой и Берлином, ведь в России настоятельно рекомендовали немцам не оказывать излишнюю помощь нацистам. Вот и выходит, что, несмотря на ядовитую риторику руководства Германии в отношении РФ, Берлин не спешит радовать Киев поставками мощного вооружения.

«Чтобы что-то дать, это должно быть у самих в достатке, а с этим проблемы», — отметил Михаил Б.

Многие пользователи склонились к версии, что Германия уже израсходовала свои запасы вооружения, и ей теперь попросту нечего дать Киеву.

«Европа истощила свои ресурсы в плане вооружения. У неё даже для себя их с гулькин нос, что уж говорить о том, чтобы помочь Киеву», — пишет Виктор П.

Некоторые комментаторы отмечают, что секрет может крыться в том, что Берлин просто не хочет тратить на Киев баснословные суммы, которые выражены в стоимости танков Leopard 2.

«Всё просто: танки в обмен на территории. Тогда не так важно, в какую сторону ехать. Скорее бы додумались», — написала Ева А.

«А что взамен Германии даст Киев? Песенку споёт и станцует? Понятно, что ФРГ не поставляют новые танки, т. к. стоят они бешенные бабки», — подметил Алексей Г.

Ряд пользователей указывает на то, что немецкие танки очень быстро будут уничтожены, когда столкнутся в противостоянии с российскими войсками.

«Так толку-то вообще эти танки отправлять? Всё равно их на утилизацию пустят. Да и ВСУ, косорукие, не умеют с такой техникой обращаться», — пишет Ульстар К.

Эпизод установки сапером ВСУ германской противобортовой мины DM-22. Выставка трофейного вооружения ВСУ, захваченного ВС РФ Василий Иванов © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что Германия противится и всячески затягивает оказание помощи киевскому неонацистскому режиму, но американцы рано или поздно продавят своих немецких подопечных.

«На месте Шольца стоило окончательно принять решение отказаться от поддержки нацистского киевского режима, но этот политик — лишь марионетка в руках Вашингтона. Сейчас они нос поворотят, повозмущаются, а потом всё равно дадут Киеву всё, что он попросит», — считает Раиса Б.

Нашлись и те, кто считает, что немцы не хотят давать Киеву свои танки потому, что к этим бронемашинам должен будет прилагаться и немецкий экипаж.

«Мне кажется, что немцы не отправляют свои танки по одной единственной причине — экипажем в них будут не «вэсэушники», а немецкие военные. Не хотят в ФРГ окунаться с головой в этот конфликт. Это не Америка, которая своих спецов послала [в бывшую УССР] для стрельбы из HIMARS», — поделился своим мнением Виталий С.

Напомним, 18 сентября министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила в интервью Funke о том, что Германия не планирует в одиночку отправлять киевскому неонацистскому режиму танки западного образца.