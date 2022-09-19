Пекин, , 01:14 — REGNUM Марсоход китайского зонда «Тяньвэнь-1» нашёл на поверхности планеты рельеф, по которому можно сделать вывод, что на Марсе когда-то был океан. Следы воздействия воды обнаружены в районе равнины Утопия, сообщило издание «Синьхуа».

Читайте также: Китайский марсоход нашел свидетельства возможной водной эрозии на Марсе

Минералы, которые могли образоваться в воде, выявили благодаря анализу изображений с камер аппарата и его спектральных данных. Вода могла быть в этом месте миллиард лет назад, предположили учёные.

«Китайские исследователи провели всестороннее изучение типичных форм рельефа в районе посадки, включая вогнутые конусы, ударные кратеры и канавки, и выявили значительную связь между образованием гребней и водной активностью», — говорится в сообщении китайского издания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что на Марсе могла быть солёная вода, китайские исследователи заявляли в марте. Тогда на планету приземлился китайский марсоход «Чжужун».