Санкт-Петербург, 19 сентября, 2022, 01:13 — ИА Регнум. Женщина получила серьёзные травмы в результате падения на пути в метрополитене города Санкт-Петербурга. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба метро.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

ЧП произошло на станции «Гражданский проспект» около 22:00 мск. В связи с падением женщины на рельсы метро временно закрывали станции «Гражданский проспект» и «Девяткино». Движение поездов было возобновлено в штатном режиме в 22:33 мск.

Пострадала женщина в возрасте около 40 лет, она была госпитализирована, её состояние медики назвали тяжёлым. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о причинах ограничения движения по четырем участкам в московском метрополитене.