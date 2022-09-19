Бахмут, ДНР, , 01:12 — REGNUM Пленённый «вагнеровцами» из группировки «Бахмут» киевский террорист из 58-й бригады Олег Рожковский заявил РИА «Новости » о значительных потерях ВСУ в районе Артемовска (Бахмут).

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что Бахмут находится на хорошо укрепленной линии обороны ВСУ в Донбассе, на которую они отошли после поражения в Попасной и под Северодонецком — Лисичанском.

Также военнопленный сообщил об отказе киевских войск выходить там на передовые позиции — их страшит большое количество раненых и убитых. Известно о слабой подготовке вояк: по оценке Рожковского, только 10 из 70 мобилизованных умеют обращаться с автоматом. В пример он привел историю 127-й бригады территориальной обороны: порядка 350 человек перестали существовать, так как приехали совсем не обученные, не подготовленные.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября части Вооруженных сил Российской Федерации и отряды ЧВК «Вагнер» вышли к пригороду Бахмута (Артёмовска) и заняли промышленную зону города. Уже 15 сентября 2022 года ВК «Вагнер» уничтожили около десяти киевских диверсантов между населёнными пунктами Покровское и Клиновое.

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