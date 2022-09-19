Херсон, Бывш. УССР, , 00:59 — REGNUM Обучение студентов в Херсонском государственном университете приостановлено из-за ракетных обстрелов. Об этом сообщил телеграм-канал вуза.

Лекционный зал в вузе Seth Sawyers

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Посещать занятия в здании университета небезопасно, пришло к выводу руководство вуза. Занятия будут приостановлены до 21 сентября включительно. Об этом проинформированы студенты Херсонского государственного университета.

«В связи с ракетными обстрелами, учебный процесс в Херсонском государственном университете приостанавливается с 19.09 по 21.09 включительно. На данный период времени Вам будут предоставлены индивидуальные задания для самоподготовки. Просим соблюдать меры безопасности», — обратились к студентам ХГУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики бывшей УССР обстреляли центр Херсона из американских ракет HIMARS.