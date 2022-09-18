Астана, 19 сентября, 2022, 00:51 — ИА Регнум. Указ о переименовании столицы Казахстана из Нур-Султана в Астану, подписанный президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, опубликован 19 сентября в газете «Казахстанская правда» и вступил в силу.

Иван Шилов ИА REGNUM Астана (Нур-Султан)

Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнения в конституцию Республики Казахстан» 17 сентября. В нём оговорено возвращение столице страны, городу Нур-Султану прежнего названия — Астана. В тексте оговаривается, что указ вступает в силу со дня его первой официальной публикации.

Среди других изменений в Основной закон Казахстана — возможность главе государства избираться на семилетний срок без права переизбрания.

Напомним, столица Казахстана была перенесена из города Алма-Аты в город Акмола в 1997 году, а в 1998 году новая столица была переименована в Астану. Название Нур-Султан в честь первого президента государства Нурсултана Назарбаева город получил в марте 2019 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Казахстана Токаев утвердил изменения, согласно которым столице страны возвращается название Астана.