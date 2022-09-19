Таллин, , 00:51 — REGNUM С 00:00 местного времени 19 сентября Эстония, Литва, Латвия и Польша ограничили въезд на территорию республики для граждан России, у которых имеются шенгенские визы. Как сказано в на официальном сайте правительства Эстонии, речь идет о визах, выданных третьими государствами.

Виза Spasemstranu.com

Исключение предусмотрено для дипломатов, владельцев рабочих и учебных виз, а также работников сферы международных товарных и пассажирских перевозок.

Посетить Эстонию, Литву, Латвию и Польшу смогут также россияне, которые едут в гости к проживающим там родственникам.

Как сообщало ИА REGNUM, решение принято по соображениям безопасности и в связи с российской [спецоперацией] на территории б. УССР.

Европейские страны продолжают деструктивную антироссийскую линию в процессе получения виз, связанное с выходом европейцев из соответствующего соглашения, заявил 15 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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