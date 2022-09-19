Веймар, , 00:44 — REGNUM Люди, эвакуировавшиеся с территории б. УССР, оскорбляют сотрудников благотворительных организаций в Германии и требуют кормить их деликатесами. Об этом рассказала сотрудница одного из таких учреждений, которое находится в городе Веймаре, сообщило городское издание МDR.

Националисты на б. УССР Ivan Bandura

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По словам женщины, за гуманитарной помощью беженцы приезжают на дорогих внедорожниках. Среди их гастрономических предпочтений красная и чёрная икра, сыры и креветки — эти продукты люди требуют от работников, предъявляя список.

«Нам здесь хамят почти каждый день, поскольку кому-то что-то не нравится. С сирийцами у нас такого никогда не было», — пожаловалась сотрудница благотворительной организации.

По её словам, как-то раз при формировании продуктовых наборов для жителей территории б. УССР она положила кочан салата, который был недостаточно свеж, и в неё кинули этим продуктом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на хамство беженцев с территории б. УССР жаловались жители Бельгии. По их словам, беженцы могут вести себя неуважительно и распивать спиртное.