Курск, 19 сентября, 2022, 00:29 — ИА Регнум. Учащийся автотехнического колледжа в Курске получил травмы, несовместимые с жизнью, из-за штормового ветра. В здании учреждения образования сорвало крышу, сообщило 46ТВ.

Пресс-служба управления МЧС по Татарии Сорванная кровля

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Ветром выбило окна и повредило кровлю в студенческом общежитии. Молодой человек получил травмы и скончался. Власти региона выразили соболезнования родным и близким студента.

Здание общежития получило существенные повреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 8 сентября во время шквалистого ветра пострадал человек. Его придавило стеклянными дверями магазина, которые выпали из-за непогоды.