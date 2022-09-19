Мелитополь, Бывш. УССР, , 00:24 — REGNUM Как минимум два человека пострадали в результате взрыва в центре города Мелитополя в Запорожской области. Об этом 18 сентября сообщило РИА Новости.

Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было заложено в мусорном баке и сработало в момент, когда мимо проезжал автомобиль с мирными гражданами.

Отмечается, что люди, находившиеся в автомобиле, получили ранения и были госпитализированы, но их жизни ничего не угрожает. По факту произошедшего начата проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о теракте в южной части Мелитополя, в результате которого была подорвана железобетонная опора линии электропередач.

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