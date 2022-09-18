В Мелитополе в результате взрыва пострадали два человека
Мелитополь, 19 сентября, 2022, 00:24 — ИА Регнум. Как минимум два человека пострадали в результате взрыва в центре города Мелитополя в Запорожской области. Об этом 18 сентября сообщило РИА Новости.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Мелитополь
По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было заложено в мусорном баке и сработало в момент, когда мимо проезжал автомобиль с мирными гражданами.
Отмечается, что люди, находившиеся в автомобиле, получили ранения и были госпитализированы, но их жизни ничего не угрожает. По факту произошедшего начата проверка.
Ранее ИА REGNUM сообщало о теракте в южной части Мелитополя, в результате которого была подорвана железобетонная опора линии электропередач.