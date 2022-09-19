Ереван, , 14:51 — REGNUM Армянский народ чувствует, что страна стоит на пороге катастрофы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 сентября заявил лидер движения «Азатагрум» («Освобождение»), автор телеграм-канала @mikayelbad Микаэл Бадалян.

Флаг Армении Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Армянская общественность отрегировала на последние события крайне негативно. И это вылилось в стихийный многотысячный митинг. Вышло около 60 000 человек. Наэлектризованность атмосферы на этом митинге была самой яростной за всё то время, какое здесь проходят митинги. И сейчас в Ереване витает запах войны, отменены многие развлекательные мероприятия. Обычные люди готовятся к ней, студенты собирают гуманитарную помощь и отправляют её на посты на границе. Город, общественность, народ чувствуют, что мы стоим на пороге катастрофы, и то, что завтра будут бить по Еревану, это не какой-то страшный сон, а та реальность, с которой можно столкнуться в самые ближайшие дни», — сказал эксперт.

Напомним, в результате обстрелов и последующего наступления азербайджанских войск в приграничных районах Армении было убито 135 армянских военнослужащих, почти три тысячи мирных жителей вынуждены были покинуть свои дома.