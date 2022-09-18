Анкара, 19 сентября, 2022, 00:21 — ИА Регнум. Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что страна может прекратить поставки топлива государствам, власти которых будут вести политику, приводящую к нарушению контрактов, вызвало одобрение со стороны читателей турецкого издания Haber 7.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Люди написали много слов в поддержку российского лидера — от оценки («Путин великолепен») до пожеланий Западу померзнуть без нефти и газа. Были такие, кто свое восхищение подкрепил аплодисментами.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление Владимир Путина о возможном прекращении поставок газа и нефти в западные страны в случае введения потолка цен на эти энергоресурсы прозвучало на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Он отметил 7 сентября, что ЕС не в том положении, чтобы диктовать свои условия.

Читайте также: Турки поддержали слова Путина о возможном прекращении поставок нефти Западу