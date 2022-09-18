Аресибо, Пуэрто-Рико, 19 сентября, 2022, 00:01 — ИА Регнум. Ураган «Фиона» достиг юго-восточного побережья Пуэрто-Рико. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба национального центра по наблюдению за ураганами США.

Mariamichelle Ураган

Сообщается, что скорость порывов ветра в пределах урагана составляет порядка 40 метров в секунду.

Отмечается, что сейчас ураган «Фиона» находится на расстоянии 25 км к юго-востоку от города Маягуэс, он движется на северо-запад со скоростью 15 км в час.

РанееИА REGNUMсообщало о том, что шторм «Фиона» усилился до урагана первой категории по шкале Саффира — Симпсона.

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