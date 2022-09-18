Мадрид, , 23:56 — REGNUM 18 сентября в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» футбольный клуб «Атлетико» в матче 6-го тура испанской Ла Лиги 2022/23 потерпел минимальное поражение от «Реала» со счетом 1:2.

«Реал Мадрид» RonnyK

Забитыми мячами в составе «сливочных» отметились Родриго (18’ Орельен Тчуамени) и Федерико Вальверде (36’). Единственный мяч «матрасников» на 83-й минуте встречи забил 27-летний испанский защитник Марио Эрмосо Кансеко.

Составы команд:

«Атлетико»: Облак, Льоренте, Витсель, Монтейро, Карраско (Кансеко, 72’), Мандава, Кондогбья (Сауль, 88’), Де Пауль (Мората, 62’), Коке (Корреа, 73’), Гризманн, Фелиш (Кунья, 62’).

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди (Рюдигер, 74’), Кроос (Асенсио, 86’), Модрич (Камавинга, 82’), Тчуамени, Вальверде, Винисиус, Родриго (Себальос, 86’).

«Реал», одержав шестую подряд победу и набрав 18 очков, вернулся на первую строчку в турнирной таблице Ла Лиги. «Атлетико» с десятью очками располагается на седьмой позиции.