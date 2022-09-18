Вена, 18 сентября, 2022, 23:53 — ИА Регнум. Соединённые Штаты и альянс НАТО развязали против России прокси-войну, считает бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

Флаг Австрии

По его словам, ситуация поставила Европу в опасность. Политик призвал руководство ЕС к благоразумию. Он считает, что обострившийся конфликт нужно решить дипломатическим путём как можно скорее.

«Те, кто думают, что поставки оружия со стороны США и стран-членов НАТО помогут [б. УССР] — просто не умеют мыслить реалистично и в итоге осознают свою ошибку, — сказал Штрахе в выступлении, запись которого опубликована на его YouTube-канале. — Западная военная помощь приведет к ужасным человеческим страданиям, дальнейшему обострению ситуации и к невообразимому числу человеческих жертв».

Он напомнил австрийским властям о необходимости соблюдать принцип постоянного нейтралитета, который записан в конституции страны.