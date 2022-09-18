Москва, , 23:51 — REGNUM Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн заявил, что не планирует уходить из клуба и намерен отработать контракт с «железнодорожниками» до конца.

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«У меня контракт до 2024 года, планирует отработать его до конца. Насчет перестановок в тренерском штабе комментировать пока не хочу, надо проанализировать ситуацию», — заявил Цорн в беседе с журналистами.

18 сентября в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Локомотив» потерпел минимальное поражение от «Спартака». Единственный мяч на 35-й минуте встречи забил российский центрфорвард Александр Соболев после передачи Данилы Пруцева.

На данный момент «Локомотив», одержав лишь две победы и набрав девять очков, занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.