Курск, , 23:51 — REGNUM По факту гибели подростка в результате урагана в Курске проводится доследственная проверка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета (СК) Российской Федерации по Курской области.

Следственный комитет Sledcom.ru

Отмечается, что сообщение об обнаружении в помещении общежития, расположенного на 3-ем Промышленном переулке, тела подростка, поступило в Сеймский межрайонный следственный отдел 18 сентября.

«По данному факту… проводится доследственная проверка, — говорится в сообщении. — По предварительной информации, … в ходе урагана, фрагментом дерева было повреждено окно, стекло которого попало в область живота подростка».

Отмечается, что подросток, получивший телесные повреждения, скончался.

Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября в пресс-службе МЧС по региону сообщили, что электроснабжение было нарушено в пяти муниципалитетах Курской области в результате прохождения грозового фронта по территории этого региона.