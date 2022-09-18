Вашингтон, 18 сентября, 2022, 23:52 — ИА Регнум. Государственный секретарь СШАЭнтони Блинкен в телефонном разговоре призвал президента АзербайджанаИльхама Алиева придерживаться режима прекращения огня с Арменией. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба Госдепа США.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

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Сообщается, что Блинкен приветствовал прекращение недавних военных действий между Азербайджаном и Арменией.

«Он призвал президента Алиева придерживаться режима прекращения огня, развести вооруженные силы и работать над решением всех нерешенных вопросов между Арменией и Азербайджаном путем мирных переговоров», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее в Ереване спикер палаты представителей конгресса СШАНэнси Пелоси заявила, что осуждает «атаки» Азербайджана против Армении.

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