Брайтон, Великобритания, 18 сентября 2022, 23:48 — REGNUM 43-летний итальянский специалист и экс-наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби назначен на пост главного тренера английского клуба «Брайтон». Об этом 18 сентября сообщает журналист Фабрицио Романо.

Футбол
Футбол
faungg's photos

По информации источника, соглашение Де Дзерби с клубом Английской Премьер-лиги рассчитано на четыре года до конца сезона 2025/26.

На данный момент «Брайтон» с четырьмя победами и 13-ю набранными очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В матче седьмого тура подопечные Де Дзерби встретятся с «Ливерпулем».