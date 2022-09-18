Брайтон, Великобритания, , 23:48 — REGNUM 43-летний итальянский специалист и экс-наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби назначен на пост главного тренера английского клуба «Брайтон». Об этом 18 сентября сообщает журналист Фабрицио Романо.

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По информации источника, соглашение Де Дзерби с клубом Английской Премьер-лиги рассчитано на четыре года до конца сезона 2025/26.

На данный момент «Брайтон» с четырьмя победами и 13-ю набранными очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В матче седьмого тура подопечные Де Дзерби встретятся с «Ливерпулем».