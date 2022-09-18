Лион, Франция, 18 сентября, 2022, 23:42 — ИА Регнум. 18 сентября в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне» футбольный клуб «Лион» в матче 8-го тура французской Лиги 1 2022/23 потерпел минимальное поражение от «Пари Сен-Жермен» со счетом 0:1.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

Единственный мяч на пятой минуте встречи забил 35-летний атакующий полузащитник сборной Аргентины Лионель Месси после передачи Неймара. Желтую карточку получил итальянский хавбек Марко Верратти. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье.

Составы команд:

«Лион»: Лопеш, Тальяфико, Люкиба, Мендес, Густо, Какере (Рен-Аделаид, 75’), Токо-Экамби (Баркола, 88’), Тете (Шерки, 75’), Толиссо (Лепенан, 46’), Дембеле, Ляказетт.

«Пари Сен-Жермен»: Доннарумма, ХАкими, Рамос, Маркиньос, Перейра, Мендеш, Верратти (Мукиэле, 64’), Руис (Витинья, 57’), Неймар (Солер, 86’), Месси, Мбаппе.