Нью-Йорк, США, 18 сентября, 2022, 23:34 — ИА Регнум. Последствия пандемии могут привести к финансовому кризису, поскольку Федеральная резервная система США не справляется. Об этом пишет американская газета New York Post.

RMajouji Уолл-стрит

«Уолл-стрит, вероятно, ждет суровая зима, поскольку рынки по-прежнему нестабильны, а их крупнейшие клиенты сокращают операции», — прогнозируют авторы материала.

В статье говорится, что объём традиционных IPO сделок значительно сократился, а в крупных инвестиционных домах уже сейчас готовятся к увольнениям. Ожидается, что многие компании объявят о банкротстве или займутся распродажей имущества.