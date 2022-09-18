Гагра, Абхазия, , 23:29 — REGNUM Более 30 беспилотников условного противника поразили в ходе учений в горах Абхазии. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

ВС РФ Mil.ru

По последним данным, зенитчики военной базы ЮВО для имитации беспилотников условного противника задействовали летательные аппараты «Орлан», «Застава» и «Гранат».

«Военнослужащие… в ходе тренировки… поразили свыше 30 разведывательных беспилотных летательных аппаратов условного противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также военные РФ выполнили задачи по приведению техники из походного положения в боевое, занятию и маскировке стартовых позиций, организации системы связи и управления.