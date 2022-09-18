Дейр-эз-Зор, Сирия, , 23:31 — REGNUM Военная база США, расположенная около нефтяного месторождения Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, подверглась ракетному удару. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen, ссылаясь на очевидцев.

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По информации телеканала, со стороны военной базы США в небо поднимаются клубы черного дыма.

Сообщается, что в небо над месторождением Омар подняты беспилотники и вертолеты американских ВВС.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 23 августа президент США Джо Байден отдал приказал военнослужащим нанести авиаудары по поддерживаемым Ираном группировкам в сирийском Дейр-эз-Зоре. Этот приказ был отдан спустя неделю после ракетного обстрела военной базы США в этом регионе.

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