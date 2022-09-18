18 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 23:20 — REGNUM Просьба певицы Аллы Пугачёвой признать её иностранным агентом вслед за мужем, телеведущим Максимом Галкиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 19 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Предатели Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Артистка заявила о солидарности со своим мужем, которого Минюст РФ признал иностранным агентом, ссылаясь на финансирование с территории бывшей УССР. Свои высказывания, считает российское государство, Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) может использовать в качестве политической деятельности.

И это не пустые слова, ведь супруг легендарной советской и российской певицы позволял себе откровенные лживые заявления с осуждением Вооружённых сил Российской Федерации. Кроме того, он транслировал бандеровскую пропаганду о якобы преступлениях армии России в ходе специальной военной операции и умалчивал об ужасающих деяниях киевского неонацистского режима.

«Алла, просто откажись от гражданства и езжай обратно в свой Израиль!» — написал Vazuns T.

Многие пользователи призвали Минюст не отказывать Пугачёвой в этой просьбе. Граждане считают, что раз уж она сама напрашивается, то пусть получает по полной.

«Думаю, такому уважаемому артисту в просьбе отказывать не стоит!» — считает Роман Р.

Алла Пугачёва и Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) Цитата из видео «Вернутся ли в Россию Пугачева и Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)»

Некоторые комментаторы отмечают, что мнение своё высказывать имеет право любой российский гражданин и оно ничем не ограничено, кроме как здравым смыслом и законодательством РФ.

«Человек имеет право на своё мнение. Если её муж получал финансирование с [территории бывшей УССР], то, как ни крути, а иноагентом признали. Она же вроде как замечена в финансировании не была, так что может болтать языком всё, что хочет, в рамках российского законодательства», — считает Марат П.

«Российское законодательство вроде подразумевает, что можно признать человека иноагентом, если он сам сознался в этом. Так что пусть вносят в реестр, как и её мужа», — пишет Николай К.

Часть людей не понимает, зачем Пугачёва и её супруг устроили этот политический балаган, ведь они просто артисты.

«Пугачёва на старости лет удумала странные вещи, конечно. Прожила в этой стране столько лет, столько денег тут заработала, столько всего добилась, и что в итоге? Вот такие вот заявления. Через пару дней, видимо, опять свалит за границу и уже оттуда продолжит поливать грязью нашу страну. Хотя её даже и слушать-то никто не будет, ибо авторитетным мнением Пугачевой никогда не было. Ну, по крайней мере, для большинства адекватных граждан», — поделился своим мнением Иосиф Л.

Нашлись и те, кто считает, что в России должен вновь возникнуть орган, который будет бороться с врагами народа. Не с носителями какой-то не такой идеи или мысли, а с теми, кто прямо работает против интересов нашего государства и назло нашему обществу.

«Раньше я не понимал, осуждал, но теперь до меня дошло, зачем был нужен НКВД (Народный комиссариат внутренних дел СССР. — Прим. ред.) и почему происходили репрессии в 20-30 годах. Очень чётко понимаю сейчас. Очень. Потому что всё клокочет изнутри, когда видишь, что говорят и делают эти персонажи», — отметил Vitaly G.

Напомним, 18 сентября певица Алла Пугачёва обратилась к Министерству юстиции Российской Федерации через Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) c просьбой признать её иностранным агентом вслед за мужем, телеведущим Максимом Галкиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).