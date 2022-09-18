Москва, , 23:11 — REGNUM 30-летний нидерландский нападающий Квинси Промес с оценкой 7.78 по версии портала WhoScored признан лучшим игроком матча 10-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Спартак» — «Локомотив» (1:0).

Квинси Промес Алексей Колчин © ИА REGNUM

В матче с «железнодорожниками» Квинси Промес отметился одной успешной обводкой, одним выигранным верховым единоборством и одним удачным отбором. Точность передач нидерландского нападающего составила 77%.

В текущем сезоне Квинси Промес принял участие в 13-ти матчах за «красно-белых» во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами, тремя результативными передачами и получил три желтые карточки.