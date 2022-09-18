* запрещённая в России организация

Дамаск, 18 сентября, 2022, 23:11 — ИА Регнум. Российские ВКС нанесли авиаудар по базе боевиков террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сирийском Идлибе. Об этом сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

syria.mil.ru ВКС РФ с Сирии

Он рассказал, что 17 сентября ВКС России нанесли групповой авиационный удар по базе террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе населённого пункта Эш-Шейх-Юсеф в провинции Идлиб.

«В результате удара уничтожены склад с вооружением, два склада материальных средств, ликвидированы более 45 боевиков, среди них полевые командиры Билал Саид и Абу Дуджана ад-Дири», — заявил Егоров.