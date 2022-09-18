Вашингтон, , 23:02 — REGNUM Американские военнослужащие в Европе должны поддерживать высокую степень готовности, заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли.

Солдат армии США merlinsinlove

«В ситуации с войной вы просто не знаете с высокой степенью вероятности, что произойдет дальше», — цитирует Милли агентство Reuters.

Генерал заявил, что американские военнослужащие должны поддерживать высокую степень готовности на фоне российской спецоперации на территории б. УССР. По его словам киевские войска перехватили инициативу, но ситуация может измениться. Поэтому нужно внимательно следить за реакцией России, считает Милли.