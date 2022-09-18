18 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

«Будь проклята эта чертова традиция, от которой мы никогда не откажемся, она же всё-таки традиция». Британцы обсудили в Twitter титул принца Уэльского, который получил принц Уильям.

Джейн Спай, , 22:52 — REGNUM С приходом к власти в Великобритании короля Карла III его сын принц Уильям получил титул принца Уэльского. До смерти королевы Елизаветы II он и его жена Кейт Миддлтон были герцогами Кембриджскими.

Смерть королевы Елизаветы II The Royal Family

Новость о передаче титула порадовала не всех жителей Уэльса, петицию об отказе от титулов подписали уже 29 тысяч человек. Недовольство вызывает в первую очередь история титулов. Принцем Уэльским становится первый наследник престола, однако у этой традиции очень «кровавое» начало. Последний принц независимого Уэльса был убит в конце XIII века, после чего в 1301 году король Эдвард I поставил туда своего сына Эдварда II.

Для многих жителей Уэльса титулы символизируют «английские тиранию и господство» и являются унизительными для страны, поскольку те, кто носят их, никаким образом не связаны с Уэльсом.

Сам принц Уильям пообещал служить Уэльсу «со смирением и уважением».

Большая часть пользователей придерживается мнения о том, что для населения титул принца Уэльского — унижение.

«Это честь для него, но титул был придуман, чтобы унижать население Уэльса, и ничего так и не поменялось», — прокомментировал @TheLampPostUK.

«Это жалко. Это оскорбление для Уэльса», — отметил @scotlandpage.

«Английская и шотландская короны, может быть, и едины, но титул принца Уэльского символизирует гнет. Угнетение, которое провалилось и постепенно движется в обратную сторону. Пришло время для английских принцев уйти в отставку», — добавил @Timpitt77.

Некоторые пользователи раскритиковали британские СМИ, которые поднимают проблему единства Великобритании и специально натравливают жителей Уэльса, Ирландии и Шотландии друг против друга.

«Это знак подчинения, знак покоренной расы, отсюда всё негодование и возмущение в Северо-Западном Уэльсе. Я жду инвеституры следующего принца Уэльского (им станет старший сын принца Уильяма девятилетний принц Джордж. — Прим. Д. С.), вот это реально будет событие, вызывающее разногласия. Сейчас уэльских националистов натравливают на уэльских монархистов — разделяй и властвуй, как всегда», — написал @Salsapitomnia.

В комментариях отметили, что большая часть недовольного уэльского населения проживает в Северо-Западном Уэльсе, и необходимо устранить «возможное недопонимание» Лондона и Гвинедом (королевство на Северо-Западе Уэльса. — Прим. Д. С.).

Елизавета II и Уильям The Royal Family

«Я думаю, стоит провести официальную церемонию пожалования звания в Кэрнарвоне (замок на северо-западе Уэльса. — Прим. Д. С.). Было бы хорошо, если Северо-Западный Уэльс действительно принял участие в происходящем», — считает @neillscullard.

«Возможно, с людьми Северо-Западного Уэльса, да и Уэльса в целом, нужно провести консультацию и всё обьяснить, а не навязывать лондонские идеи», — написал @DevPat4.

Часть комментаторов считает, что нельзя сейчас осуждать принца Уильяма за то, что он получил титул и ничего не сделал, потому что он только что потерял свою бабушку и до сих пор ее не похоронил.

«Зачем задаются этим вопросом? Медиа просто просит людей побольше скандалить! Бедняга, только что потерял свою бабушку. По-человечески это может понять каждый. Мы должны учитывать это», — отметил @KhaleesiKat.

Ряд пользователей предложили подождать с ответом на вопрос о том, что принесет принц Уильям в Уэльс вместе с титулом: гордость или унижение.

«Я считаю, что всё зависит от того, что Уильям будет делать с титулом. Если он будет продвигать Уэльс и поддерживать местные благотворительности и людей, то это будет хорошо. Если это будет всего лишь символически, то титул достаточно бесполезный. На самом деле, то, что единственная королевская резиденция в Уэльсе, — фермерский дом, уже о чем-то говорит», — объяснил @Bandageboyz.

Напомним, похороны королевы Елизаветы II пройдут в понедельник, 19 сентября, в Вестминстерском аббатстве.