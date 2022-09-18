Вашингтон, 18 сентября, 2022, 22:52 — ИА Регнум. Спикер палаты представителей Конгресса СШАНэнси Пелоси заявила о готовности укреплять партнерские отношения США и Армении. Об этом она написала в одной из социальных сетей.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

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Она напомнила, что 18 сентября делегация конгресса встретилась с премьер-министром АрменииНиколом Пашиняном, который является, по ее словам, «ценным партнером в деле содействия безопасности, процветанию и демократии в Кавказском регионе».

«Наши участники выразили признательность и готовность укреплять американо-армянское партнерство», — написала она.

Пелоси также сообщила о приверженности США урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе путем переговоров.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси за поддержку США армянской демократии.

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