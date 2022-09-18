18 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили данные об уничтоженных позициях ВСУ и других киевских нацистов.

Елизавета Коробова, , 22:42 — REGNUM Серьёзные потери в рядах киевских нацистов в Донецкой Народной Республике, а также в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Харьковской областях, стали поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 18 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Специальная военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

Большие потери понёс противник в районе населённого пункта Зайцево Донецкой Народной Республики. Так, 24-й батальон киевского нацистского формирования «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 53-й механизированной бригады потерял свыше половины личного состава. Такое положение дел вынудило командование ВСУ отвести остатки подразделения на дальние рубежи.

Но и это не всё. За последнее время российская армия нанесла удары по позициям 10-й горно-штурмовой, 54-й и 93-й механизированных бригад ВСУ, личный состав которых сократился на 110 человек. Также были выведены из строя 20 единиц вражеской военной техники. В Харьковской области высокоточные ракеты поразили позиции 14-й и 63-й нацистских механизированных бригад, а в Херсонской — 3-го отдельного батальона территориальной обороны киевского режима. На этих направлениях враг потерял около 150 человек.

В Запорожской области подразделения ВСУ также попали под удар армии России. 65-я механизированная бригада киевских боевиков на этом участке фронта теперь не досчитается до ста военнослужащих. Ещё один удар ВКС РФ нанесли по подразделениям 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Николаева. Уничтожено 180 нацистов, два танка, семь боевых бронированных машин, три орудия и десять автомобилей.

«Так им тварям!» — написал Сергей Б.

Многие пользователи рады видеть, что российская спецоперация идёт полным ходом, денацификация бывшей УССР будет осуществлена до конца — все нацисты будут наказаны.

«Смерть фашистам и бандеровцам!» — указывает Ruslan M.

«Отморозки, каких ещё мир не видел. Хорошая новость, что их поголовье уже наполовину сократилось!» — поделился своим мнением Батыр Ш.

Специальная военная операция России 18.09.2022 © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что ситуационные «успехи» на харьковском направлении — это всё, чем могут теперь похвастаться ВСУ. Российская армия перегруппировалась, серьёзно окопалась и теперь без остановки утюжит вражеские позиции.

«Потеряли всех своих бойцов ещё под Харьковом, а сейчас вообще ничего сделать не могут. Вот и весь результат их трёхдневной «победы». Такими успехами они себе выкладывают дорожку прямиком к капитуляции», — пишет Марина С.

«Продвижение российской армии идёт, хотя и медленно, зато неотвратимо», — подметил Владимир Д.

«ВСУ и дальше теряют огромное количество личного состава из-за тупости своего командования. И ради чего? Ради того, чтобы пару населённых пунктов отбить? Ради этого нужны тысячи трупов? Странная какая-то у них тактика», — отметил Самсон Д.

Часть людей полагает, что вскоре личный состав ВСУ сократится настолько, что воевать за нацистские идеалы будет попросту некому.

«Законченная армия Зеленского несёт огромные потери. Нацисты уже бегут с фронта, осознав, что они не правы», — написала Анастасия В.

«Потихоньку наши ребята движутся вперед. После таких ударов у ВСУ должно становиться всё меньше и меньше боеприпасов, как личного состава! Хочется верить, что спецоперация уже скоро благополучно закончится», — пишет Камила М.

Напомним, 18 сентября Министерство обороны Российской Федерации опубликовало информацию о том, что киевские нацисты понесли значительные потери в Донецкой Народной Республике, а также в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Харьковской областях.