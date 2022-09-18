Вашингтон, 18 сентября, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Пришедшие на встречу с президентом США родственники осуждённых в России американцев не смогли получить от Белого дома внятных объяснений, сообщает американский телеканал CNN.

УГМК Бриттни Грайнер

В пятницу, 16 сентября, состоялась встреча президента США Джо Байдена с родственниками Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

«Не думаю, что они разъяснили, чего именно хочет Россия», — заявила журналистам Шерил Грайнер, супруга баскетболистки Бриттни Грайнер. Женщину осудили в РФ за контрабанду наркотических веществ. Уилан получил срок за шпионаж.

На встрече в Белом доме родственникам пообещали задействовать все возможности для возвращения соотечественников на родину.