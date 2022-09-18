Штутгарт, Германия, , 22:32 — REGNUM Немецкий футбольный клуб «Штутгарт» подпишет контракт с 23-летним французским экс-защитником дортмундской «Боруссии» Дан-Акселем Загаду. Об этом 18 сентября сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Эмблема ФК «Штутгарт»

В прошлом сезоне Дан-Аксель Загаду принял участие в 17 матчах за «Боруссию» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил три желтые карточки. Суммарно на поле футболист провел 1053 минуты.

За «Боруссию» Загаду выступал с 1 июля 2017 года после перехода из «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает французского защитника в 9 миллионов евро.