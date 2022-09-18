Москва, 18 сентября, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Дожди и похолодание более чем на 10 градусов ожидаются с 19 сентября на юге России. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Российской ФедерацииРоман Вильфанд.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь

По его словам, с 19 сентября в Краснодарском крае температура воздуха будет фиксироваться от 23 до 26 °C, при этом к концу недели температура может понизиться до 21 °C. При том, что 17 сентября в этом субъекте Российской Федерации воздух прогрелся до 32−33°С, а 18 сентября — до 39 °C.

«То есть более чем на 10 °C похолодание произойдет. В Крыму аналогично — после 31−34 °С в выходные дни понижение до 22−23 °C в понедельник», — сказал он.

Вильфанд также отметил, что в районах Крыма с континентальным климатом похолодание ожидается еще существеннее. По его словам, температура воздуха днем будет опускаться до 17−19°С.

«Нельзя сказать, что это очень холодно, но погода уже не летняя», — сообщил он.

Сообщается, что 19 сентября в Крыму ожидается гроза, дождь, ветер порывами до 25 метров в секунду, на южном берегу и в горах — до 30−35 метров в секунду. В Краснодарском крае 19 сентября ожидается град, сильный дождь и гроза. Гроза и сильные дожди ожидаются 20 сентября в Ростовской, Волгоградской областях и в городе Сочи.