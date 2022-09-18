Херсон, Бывш. УССР, , 22:23 — REGNUM Боевики ВСУ выпустили более 30 ракет по Новой Каховке в Херсонской области в течение 10 часов. Об этом 18 сентября сообщает администрация города.

ПВО в действии Mil.ru

«(ВСУ)… выпустили по Новой Каховке 34 ракеты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства ПВО РФ сбили все запущенные со стороны ВСУ ракеты.

Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября в военно-гражданской администрации Новой Каховки сообщили, что в городе уже в шестой раз за сутки звучит сирена воздушной тревоги.