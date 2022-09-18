ВСУ за десять часов выпустили по Новой Каховке более 30 ракет
Херсон, 18 сентября, 2022, 22:23 — ИА Регнум. Боевики ВСУ выпустили более 30 ракет по Новой Каховке в Херсонской области в течение 10 часов. Об этом 18 сентября сообщает администрация города.
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ПВО в действии
«(ВСУ)… выпустили по Новой Каховке 34 ракеты», — говорится в сообщении.
Отмечается, что средства ПВО РФ сбили все запущенные со стороны ВСУ ракеты.
Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября в военно-гражданской администрации Новой Каховки сообщили, что в городе уже в шестой раз за сутки звучит сирена воздушной тревоги.