Тайбэй, 18 сентября, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Один человек погиб, 79 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,8 на востоке Тайваня. Об этом 18 сентября сообщает тайваньское центральное информационное агентство.

Angelo_Giordano Землятресение

Сообщается, что землетрясение повредило дороги, мосты, здания и объекты инфраструктуры. Так, в поселке Юйли уезда Хуалянь на цементном заводе под обломками погиб рабочий. В этом же поселке обрушилось здание мини-маркета, также был разрушен мост Гаоляо, в городе Таоюань обрушился потолок в крытом зале для игры в бадминтон.

Отмечается, что в уезде Хуалянь на железнодорожной станции Дунли сошли с рельсов несколько вагонов. В некоторых горных районах зафиксированы камнепады и оползни. Из-за стихийного бедствия в некоторых поселках было нарушено электроснабжение.

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