Ереван, 18 сентября, 2022, 22:12 — ИА Регнум. США являются другом Армении в ситуации «противостояния Турции», сообщила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

Её слова, сказанные на встрече с премьером закавказской республики Николом Пашиняном, приводятся в сообщении пресс-службы правительства Армении.

«Поддержка демократии в Армении, резолюция о признании геноцида армян, противостояние Турции в вопросе Нагорного Карабаха — в этих и во всех других отношениях мы друг Армении, — цитирует пресс-служба слова Пелоси. — Мы здесь из уважения к вашему правительству».

В информации сказано, что стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Пашинян «высоко оценил помощь США в продвижении насыщенной повестки реформ правительства Армении», подчеркнули в пресс-службе.

Также Пелоси и Пашинян обсудили боевые действия на границе Армении и Азербайджана.