Москва, 18 сентября, 2022, 21:58 — ИА Регнум. В зоне ответственности российского контингента миротворцев не зафиксировано нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны РФ.

Министерство обороны России Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

«В зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений не зафиксировано», — сказано в бюллетене министерства.

Уточняется, что круглосуточный мониторинг ситуации проводится на 30 наблюдательных постах, также осуществляется патрулирование мобильными группами.