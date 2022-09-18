Лион, Франция, 18 сентября, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Парижский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» в матче восьмого тура французской Лиги 1 2022/23 встретится с «Лионом». Игра пройдет в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне», а стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Psg.fr ПСЖ

На матч назначена бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Ассистенты главного судьи — Мехди Рахмуни и Александр Виала.

Стартовые составы команд:

«Лион»: Антони Лопеш, Николас Тальяфико, Кастелло Люкиба, Тиаго Мендес, Мало Густо, Максенс Какере, Карл Токо-Экамби, Тете, Корентен Толиссо, Мусса Дембеле, Александр Ляказетт.

«Пари Сен-Жермен»: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Серхио Рамос, Маркиньос, Данилу Перейра, Нуну Мендеш, Марко Верратти, Фабиан Руис, Неймар, Лионель Месси, Килиан Мбаппе.