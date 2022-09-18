Милан, Италия, , 21:47 — REGNUM Футбольный клуб «Милан» в матче 7-го тура итальянской Серии А сезона 2022/23 встретится с «Наполи». Игра пройдет в Милане на стадионе «Сан Сиро», а стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Кварацхелия (справа) Алексей Колчин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Милан»: Майк Меньян, Давиде Калабрия, Симон Кьер, Фикайо Томори, Тео Эрнандес, Исмаэль Беннасер, Сандро Тонало, Раде Крунич, Алексис Салемакерс, Шарль де Кетеларе, Оливье Жиру.

«Наполи»: Алекс Мерет, Ким Мин Джэ, Мариу Руй, Амир Ррахмали, Джованни Ди Лоренцо, Петр Зелиньский, Андре-Франк Замбо-Ангисса, Станислав Лоботка, Маттео Политано, Хвича Кварацхелия, Джакомо Распадори.

В текущем сезоне 21-летний нападающий сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия принял участие в восьми матчах за неаполитанский клуб во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.