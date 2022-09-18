Сан-Себастьян, Испания, , 21:44 — REGNUM 18 сентября в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» футбольный клуб «Реал Сосьедад» в матче шестого тура испанской Ла Лиги сезона 2022/23 одержал минимальную победу над «Эспаньолом» из Барселоны со счетом 2:1.

Забитыми мячами в состав хозяев отметились Александер Серлот (17’ Такефуса Кубо) и Брайс Мендес (29’ Микель Мерино). Единственный гол «Эспаньола» на 19-й минуте встречи забил Эдуардо Экспосито после передачи Серхи Дардера.

Желтые карточки получили Брайс Мендес, Ариц Элустондо и Александер Серлот. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Карлосом дел Серро Гранде.

«Реал Сосьедад», одержав третью победу в сезоне и набрав 10 очков, поднялся на восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Эспаньол» с четырьмя очками опустился на 17-ю позицию.