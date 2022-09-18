Москва, 18 сентября, 2022, 21:42 — ИА Регнум. В связи с заявлением исполнительницы Аллы Пугачёвой признать ее иностранным агентом глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия») готов расширить законодательство об иноагентах.

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«Готов внести поправку в закон об иноагентах. Суть такова: если государство инициативно отправляет в иноагенты, то он продолжает иноагенствовать в том числе на территории России. А вот если сам попросился (-лась) в иноагенты, то заявление принимается только вместе с заявлением о выходе из гражданства», — отметил Морозов в телеграм-канале.

«Или даже так: такому заявлению нужно придать юридический статус просьбы о выходе из гражданства», — утончил парламентарий.

Депутат Госдумы также ответил тем, кто утверждает, что «теперь все, кто не согласен с Путиным, попросятся вслед за ПАБ (Аллой Борисовной Пугачевой — ред.) в иноагенты», тенденция станет «элегантной формой протеста».

«Так и отлично! Тот случай, когда ФСБ пусть займётся иными важными делами, а агенты сами придут!» — убежден Морозов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, певица Алла Пугачева попросила Минюст зачислить её в реестр иностранных агентов.

Накануне Минюст РФ внёс Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), который после начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР выступил с рядом антироссийских высказываний, в реестр иноагентов.