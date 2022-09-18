Донецк, 18 сентября 2022, 21:39 — REGNUM В результате обстрела боевиками ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадал еще один ребёнок. Об этом 18 сентября сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).
«По улице Туманяна повреждения получил детский сад №221, — говорится в сообщении. — По улице Шахтёрской славы ранена девочка 2012 года рождения».
Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали двое подростков.