Донецк, 18 сентября, 2022, 21:39 — ИА Регнум. В результате обстрела боевиками ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадал еще один ребёнок. Об этом 18 сентября сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Танк ВСУ

«По улице Туманяна повреждения получил детский сад №221, — говорится в сообщении. — По улице Шахтёрской славы ранена девочка 2012 года рождения».

Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали двое подростков.