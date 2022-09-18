Рим, , 21:38 — REGNUM 18 сентября в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» футбольный клуб «Рома» в матче седьмого тура итальянской Серии А 2022/23 уступил «Аталанте» из Бергамо. Основное время встречи завершилось со счетом 0:1.

ФК «Рома» Asroma.com

Единственный мяч на 35-й минуте встречи забил 18-летний итальянский защитник Джорджио Скальвини после передачи Расмуса Хойлунна. Красную карточку на 57-й минуте получил тренер «волков» Жозе Моуринью.

Составы команд:

«Рома»: Патрисиу, Ибаньес, Смоллинг, Манчини (Залевский, 87’), Челик, Спинаццола, Кристанте, Пеллегрини, Матич (Белотти, 67’), Дзаньоло, Абрахам (Шомуродов, 79’).

«Аталанта»: Муссо (Спортьелло, 8’), Толои, Сэле, де Рон, Демирал, Хатебур, Копмейнерс, Эдерсон (Малиновский, 88’), Скальвини (Околи, 46’), Пашалич (Лукман, 74’), Хойлунн (Мурьель, 46’).