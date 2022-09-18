Лондон, , 21:33 — REGNUM Президент США Джо Байден простился с британской королевой Елизаветой II. Об этом 18 сентября сообщили телеканалы Британии, ведущие трансляцию церемонии.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Американского президента во время траурной церемонии сопровождали его супруга Джилл и посол США в Великобритании Джейн Хартли. Из Вестминстерского дворца президентская чета прибыла в особняк Ланкастер-хаус, где оставила записи в книге соболезнований.

СМИ уточняют, что послание Байдена было заготовлено заранее на листе бумаги. За столом президент США переписал текст в книгу.

Далее Джо Байден и его жена направились в Букингемский дворец на приём к королю Великобритании Карлу III.