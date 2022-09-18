Вашингтон, , 21:32 — REGNUM Президент США Джо Байден заявил, что в ходе одного из звонков председателю КНР Си Цзиньпину сообщил о риске прекращения американских инвестиций в Китай при нарушении Пекином санкций против России. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CBS.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Байдена, он позвонил председателю КНР и сообщил, что «если ты думаешь, что американцы и другие продолжат инвестировать в китайскую экономику при нарушении санкций против России, то ты допускаешь огромную ошибку».

Байден добавил, что, по его информации, сейчас нет сведений о «поставках России оружия» со стороны Китая.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации территории б. УССР. В связи с этим США и их союзники усилили санкционное давление на Россию.