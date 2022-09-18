Москва, , 21:22 — REGNUM 18 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» футбольный клуб «Спартак» в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 одержал минимальную победу над «Локомотивом». Московское дерби завершилось со счетом 1:0.

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Единственный мяч на 35-й минуте встречи забил форвард сборной России Александр Соболев после передачи Данилы Пруцева. Желтую карточку на 47-й минуте получил Соболев. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Ассистенты главного судья — Егор Болховитин и Андрей Болотенков.

Составы команд:

«Спартак»: Селихов, Джикия, Литвинов, Хлусевич, Денисов, Промес, Умяров (Мевля, 80’), Пруцев (Чернов, 90’), Зобнин, Соболев (Мелешин, 90’), Николсон (Зиньковский, 60’).

«Локомотив»: Худяков, Кузьмичев, Мампаси, Ненахов (Живоглядов, 83’), Тикнизян, Баринов, Керк (Миранчук, 46’), Камано (Митай, 46’), Педриньо (Игнатьев, 73’), Карпукас, Изидор (Марадишвили, 73’).

«Спартак», одержав шестую победу в сезоне и набрав 19 очков, поднялся на пятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-лиги 2022/23. «Локомотив» с девятью очками опустился на 12-ю позицию.