Париж, 18 сентября 2022, 21:21 — REGNUM На территории Гваделупы, являющейся заморской территорией Франции, будет объявлен режим природной катастрофы. Об этом 18 сентября сообщил президент страны Эммануэль Макрон.
«После урагана «Фиона» будет объявлен режим природной катастрофы и направлены средства фонда помощи заморским территориям», — написал Макрон в Twitter.
Французский президент поручил представителям правительства направиться в Гваделупу.
Как сообщало ИА REGNUM, тропический шторм «Фиона» усилился 18 сентября.