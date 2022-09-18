Париж, , 21:21 — REGNUM На территории Гваделупы, являющейся заморской территорией Франции, будет объявлен режим природной катастрофы. Об этом 18 сентября сообщил президент страны Эммануэль Макрон.

Эммануэль Макрон Никита Устинов © ИА REGNUM

«После урагана «Фиона» будет объявлен режим природной катастрофы и направлены средства фонда помощи заморским территориям», — написал Макрон в Twitter.

Французский президент поручил представителям правительства направиться в Гваделупу.

Как сообщало ИА REGNUM, тропический шторм «Фиона» усилился 18 сентября.